Повітряна тривога в Київській області зараз 9 серпня — загроза ударних БпЛА

Київщина у небезпеці ударних БпЛА — Повітряні сили зробили важливе попередження
9 серпня 2024 03:06
оновлено: 03:28
Ударні дрони в небі. Фото: dev.ua
Повітряна тривога в Україні зараз 9 серпня розповсюдилась і на Київську область. Таким чином в небезпеці ударних безпілотників значна частина території країни.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
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Захисники попередили мешканців Київської області про загрозу ударних БпЛА.
Також небезпека застосування ворожих "шахедів" оголошена в інших "червоних" областях, йдеться про такі:
- Київську,
- Черкаську,
- Кіровоградську,
- Миколаївську,
- Херсонську,
- Запорізьку,
- Дніпропетровську,
- Донецьку,
- Харківську,
- Полтавську,
- Сумську.
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