Повітряна тривога в Київській області зараз 9 серпня — загроза ударних БпЛА

Ударні дрони в небі. Фото: dev.ua

Повітряна тривога в Україні зараз 9 серпня розповсюдилась і на Київську область. Таким чином в небезпеці ударних безпілотників значна частина території країни.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

Читайте також:

Повітряна тривога в Київській області 9 серпня

Захисники попередили мешканців Київської області про загрозу ударних БпЛА.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Також небезпека застосування ворожих "шахедів" оголошена в інших "червоних" областях, йдеться про такі:

Київську,

Черкаську,

Кіровоградську,

Миколаївську,

Херсонську,

Запорізьку,

Дніпропетровську,

Донецьку,

Харківську,

Полтавську,

Сумську.

Новина доповнюється...