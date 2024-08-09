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Київщина у небезпеці ударних БпЛА — Повітряні сили зробили важливе попередження

9 серпня 2024 03:06
оновлено: 03:28
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога в Київській області зараз 9 серпня — загроза ударних БпЛА
Ударні дрони в небі. Фото: dev.ua
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 9 серпня розповсюдилась і на Київську область. Таким чином в небезпеці ударних безпілотників значна частина території країни. 

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Повітряна тривога в Київській області 9 серпня

Захисники попередили мешканців Київської області про загрозу ударних БпЛА.

Повітряна тривога зараз 9 серпня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Також небезпека застосування ворожих "шахедів" оголошена в інших "червоних" областях, йдеться про такі:

  • Київську,
  • Черкаську,
  • Кіровоградську,
  • Миколаївську,
  • Херсонську,
  • Запорізьку,
  • Дніпропетровську,
  • Донецьку,
  • Харківську,
  • Полтавську,
  • Сумську.

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