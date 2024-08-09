Воздушная тревога в Киевской области сейчас 9 августа – угроза ударных БпЛА

Киевщина в опасности ударных БпЛА — Воздушные силы сделали важное предупреждение
9 августа 2024 03:06
обновлено: 03:28
Ударные дроны в небе. Фото: dev.ua
Воздушная тревога в Украине 9 августа распространилась и на Киевскую область. Таким образом, в опасности ударных беспилотников значительная часть территории страны.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
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Защитники предупредили жителей Киевской области об угрозе ударных БПЛА.
Также опасность применения вражеских "шахедов" объявлена в других "красных" областях.
- Киевскую,
- Черкасскую,
- Кировоградская,
- Николаевскую,
- Херсонскую,
- Запорожская,
- Днепропетровске,
- Донецк,
- Харьковскую,
- Полтавскую,
- Сумскую.
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