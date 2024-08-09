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Киевщина в опасности ударных БпЛА — Воздушные силы сделали важное предупреждение

9 августа 2024 03:06
обновлено: 03:28
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога в Киевской области сейчас 9 августа – угроза ударных БпЛА
Ударные дроны в небе. Фото: dev.ua
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине 9 августа распространилась и на Киевскую область. Таким образом, в опасности ударных беспилотников значительная часть территории страны.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Защитники предупредили жителей Киевской области об угрозе ударных БПЛА.

Воздушная тревога сейчас 9 августа
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Также опасность применения вражеских "шахедов" объявлена в других "красных" областях.

  • Киевскую,
  • Черкасскую,
  • Кировоградская,
  • Николаевскую,
  • Херсонскую,
  • Запорожская,
  • Днепропетровске,
  • Донецк,
  • Харьковскую,
  • Полтавскую,
  • Сумскую.

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