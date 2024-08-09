Воздушная тревога в Киевской области сейчас 9 августа – угроза ударных БпЛА

Ударные дроны в небе. Фото: dev.ua

Воздушная тревога в Украине 9 августа распространилась и на Киевскую область. Таким образом, в опасности ударных беспилотников значительная часть территории страны.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушная тревога в Киевской области 9 августа

Защитники предупредили жителей Киевской области об угрозе ударных БПЛА.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Также опасность применения вражеских "шахедов" объявлена в других "красных" областях.

Киевскую,

Черкасскую,

Кировоградская,

Николаевскую,

Херсонскую,

Запорожская,

Днепропетровске,

Донецк,

Харьковскую,

Полтавскую,

Сумскую.

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