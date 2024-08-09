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"Почервоніла" половина України — які області під прицілом "шахедів"

9 серпня 2024 02:12
оновлено: 02:30
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога в ніч проти 9 серпня — небезпека в половині областей
Ударний безпілотник у повітрі. Фото: АРМІЯ INFORM
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 9 серпня поширилась на половину областей, зокрема Черкаську, Кіровоградську, Полтавську та інші. Таким чином загроза застосування ударних дронів продовжується вже понад три години.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Військові попередили жителів Черкаської області про небезпеку через рух БпЛА в бік регіону.

Повітряна тривога зараз 9 серпня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Також бійці оприлюднили актуальну інформацію щодо "шахедів" над Україною:

  • в Харківській області рухаються на захід у напрямку Полтавської;
  • у Сумській області в районі Лебедина — курс північно-західний;
  • на півдні Полтавської — курс північно-західний;
  • з Дніпропетровської області у напрямку Полтавської/Черкаської областей;
  • нові БпЛА в Херсонській області прямують у бік Миколаївської зі сходу.
Повітряна тривога в Україні вночі 9 серпня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога "червоніє" в таких областях:

  • Черкаській,
  • Кіровоградській,
  • Миколаївській,
  • Херсонській,
  • Запорізькій,
  • Дніпропетровській,
  • Полтавській,
  • Харківській,
  • Сумській,
  • Донецькій.
В яких областях повітряна тривога зараз 9 серпня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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