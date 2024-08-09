Повітряна тривога в ніч проти 9 серпня — небезпека в половині областей

"Почервоніла" половина України — які області під прицілом "шахедів"
9 серпня 2024 02:12
оновлено: 02:30
Ударний безпілотник у повітрі. Фото: АРМІЯ INFORM
Повітряна тривога в Україні зараз 9 серпня поширилась на половину областей, зокрема Черкаську, Кіровоградську, Полтавську та інші. Таким чином загроза застосування ударних дронів продовжується вже понад три години.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
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Військові попередили жителів Черкаської області про небезпеку через рух БпЛА в бік регіону.
Також бійці оприлюднили актуальну інформацію щодо "шахедів" над Україною:
- в Харківській області рухаються на захід у напрямку Полтавської;
- у Сумській області в районі Лебедина — курс північно-західний;
- на півдні Полтавської — курс північно-західний;
- з Дніпропетровської області у напрямку Полтавської/Черкаської областей;
- нові БпЛА в Херсонській області прямують у бік Миколаївської зі сходу.
Наразі повітряна тривога "червоніє" в таких областях:
- Черкаській,
- Кіровоградській,
- Миколаївській,
- Херсонській,
- Запорізькій,
- Дніпропетровській,
- Полтавській,
- Харківській,
- Сумській,
- Донецькій.
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