Повітряна тривога в ніч проти 9 серпня — небезпека в половині областей

Ударний безпілотник у повітрі. Фото: АРМІЯ INFORM

Повітряна тривога в Україні зараз 9 серпня поширилась на половину областей, зокрема Черкаську, Кіровоградську, Полтавську та інші. Таким чином загроза застосування ударних дронів продовжується вже понад три години.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Повітряна тривога сьогодні, 9 серпня

Військові попередили жителів Черкаської області про небезпеку через рух БпЛА в бік регіону.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Також бійці оприлюднили актуальну інформацію щодо "шахедів" над Україною:

в Харківській області рухаються на захід у напрямку Полтавської;

у Сумській області в районі Лебедина — курс північно-західний;

на півдні Полтавської — курс північно-західний;

з Дніпропетровської області у напрямку Полтавської/Черкаської областей;

нові БпЛА в Херсонській області прямують у бік Миколаївської зі сходу.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога "червоніє" в таких областях:

Черкаській,

Кіровоградській,

Миколаївській,

Херсонській,

Запорізькій,

Дніпропетровській,

Полтавській,

Харківській,

Сумській,

Донецькій.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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