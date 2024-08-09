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Вибухи прокотилися Дніпром — ЗМІ

9 серпня 2024 00:40
оновлено: 00:54
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Дніпрі зараз 9 серпня — "шахеди" завдають ударів по місту
Дим здіймається після вибуху в місті. Ілюстративне фото: скриншот
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Дніпрі зараз 9 серпня пролунали під час повітряної тривоги, яка триває через загрозу ударних безпілотників. Перед вибухами Повітряні сили попереджали про рух ворожих дронів у напрямку міста.

Про це повідомляє видання "Суспільне. Дніпро" в Telegram.

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За даними видання, у Дніпрі було чути вибухи.

Атака БпЛА на Дніпро 9 серпня
Скриншот повідомлення з Telegram- каналу "Суспільне. Дніпро"

Незадовго до вибухів у Дніпрі Повітряні сили повідомляли про рух "шахедів" в бік міста.

Повітряна тривога зараз 9 серпня
Скриншот повідомлення з Telegram- каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога в "червоних" областях продовжується вже майде дві години.

Атака ударних БпЛА на Україну зараз 9 серпня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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