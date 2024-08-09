Вибухи в Дніпрі зараз 9 серпня — "шахеди" завдають ударів по місту

Дим здіймається після вибуху в місті. Ілюстративне фото: скриншот

Вибухи в Дніпрі зараз 9 серпня пролунали під час повітряної тривоги, яка триває через загрозу ударних безпілотників. Перед вибухами Повітряні сили попереджали про рух ворожих дронів у напрямку міста.

Про це повідомляє видання "Суспільне. Дніпро" в Telegram.

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За даними видання, у Дніпрі було чути вибухи.

Скриншот повідомлення з Telegram- каналу "Суспільне. Дніпро"

Незадовго до вибухів у Дніпрі Повітряні сили повідомляли про рух "шахедів" в бік міста.

Скриншот повідомлення з Telegram- каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога в "червоних" областях продовжується вже майде дві години.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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