Вибухи в Дніпрі зараз 9 серпня — "шахеди" завдають ударів по місту

Вибухи прокотилися Дніпром — ЗМІ
9 серпня 2024 00:40
оновлено: 00:54
Дим здіймається після вибуху в місті. Ілюстративне фото: скриншот
Вибухи в Дніпрі зараз 9 серпня пролунали під час повітряної тривоги, яка триває через загрозу ударних безпілотників. Перед вибухами Повітряні сили попереджали про рух ворожих дронів у напрямку міста.
Про це повідомляє видання "Суспільне. Дніпро" в Telegram.
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За даними видання, у Дніпрі було чути вибухи.
Незадовго до вибухів у Дніпрі Повітряні сили повідомляли про рух "шахедів" в бік міста.
Наразі повітряна тривога в "червоних" областях продовжується вже майде дві години.
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