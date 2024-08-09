Повітряна тривога в Україні зараз 9 серпня — які два міста в небезпеці

Атака "шахедів" на Україну — в ПС застерегли мешканців двох міст про страшну небезпеку
9 серпня 2024 00:32
оновлено: 00:46
Ударний безпілотник типу "шахед". Фото: mil.in.ua
Повітряна тривога в Україні зараз 9 серпня продовжується вже півтори години. Мешканців Дніпра та Павлограда Дніпропетровської області закликали пройти в укриття через загрозу ударних безпілотників.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
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Українські військові попросили бути в укриттях жителів Дніпра та Павлограда. Це пов'язано з тим, що в напрямку цих міст прямували "шахеди".
Повітряна тривога продовжується в таких областях:
- Сумській,
- Харківській,
- Донецькій,
- Дніпропетровській,
- Запорізькій.
Також традиційно "червоні" тимчасово окуповані Луганська область та Крим.
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