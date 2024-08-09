Повітряна тривога в Україні зараз 9 серпня — які два міста в небезпеці

Ударний безпілотник типу "шахед". Фото: mil.in.ua

Повітряна тривога в Україні зараз 9 серпня продовжується вже півтори години. Мешканців Дніпра та Павлограда Дніпропетровської області закликали пройти в укриття через загрозу ударних безпілотників.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Українські військові попросили бути в укриттях жителів Дніпра та Павлограда. Це пов'язано з тим, що в напрямку цих міст прямували "шахеди".

Скриншот повідомлення з Telegram- каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога продовжується в таких областях:

Сумській,

Харківській,

Донецькій,

Дніпропетровській,

Запорізькій.

Також традиційно "червоні" тимчасово окуповані Луганська область та Крим.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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