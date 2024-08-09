Воздушная тревога в Украине сейчас 9 августа – какие два города в опасности

Атака "шахедов" на Украину — в ПС предостерегли жителей двух городов о страшной опасности
9 августа 2024 00:32
обновлено: 00:46
Ударный беспилотник типа "шахед". Фото: mil.in.ua
Воздушная тревога в Украине сейчас 9 августа продолжается уже полтора часа. Жители Днепра и Павлограда Днепропетровской области призвали пройти в укрытие из-за угрозы ударных беспилотников.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
Читайте также:
Воздушная тревога в ночь на 9 августа
Украинские военные попросили находиться в укрытиях жителей Днепра и Павлограда. Это связано с тем, что в направлении этих городов следовали "шахеды".
Воздушная тревога продолжается в следующих областях:
- Сумской,
- Харьковской,
- Донецкой,
- Днепропетровской,
- Запорожский.
Также традиционно красные временно оккупированы Луганская область и Крым.
Новость дополняется...
беспилотники Днепропетровская область обстрелы оккупанты воздушная тревога опасность война в Украине війна атака
Читайте Новини.LIVE!