Воздушная тревога в Украине сейчас 9 августа – какие два города в опасности

Ударный беспилотник типа "шахед". Фото: mil.in.ua

Воздушная тревога в Украине сейчас 9 августа продолжается уже полтора часа. Жители Днепра и Павлограда Днепропетровской области призвали пройти в укрытие из-за угрозы ударных беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Украинские военные попросили находиться в укрытиях жителей Днепра и Павлограда. Это связано с тем, что в направлении этих городов следовали "шахеды".

Скриншот сообщения по Telegram-каналу "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога продолжается в следующих областях:

Сумской,

Харьковской,

Донецкой,

Днепропетровской,

Запорожский.

Также традиционно красные временно оккупированы Луганская область и Крым.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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