Воздушная тревога в Украине вечером 8 августа - что угрожает областям

Запуск ракеты ПВО. Фото: Минобороны Украины

Воздушная тревога в Украине 8 августа охватила Сумскую, Харьковскую, Днепропетровскую и другие области. Опасность связана с опасностью внедрения ударных беспилотников со стороны Рф.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушные силы предупреждают об угрозе "шахедов" для "красных" областей.

Скриншот сообщения по Telegram-каналу "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, воздушная тревога объявлена в следующих областях:

Запорожский,

Днепропетровской,

Донецкой,

Харьковской,

Сумской.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 23:44. "БпЛА на границе Запорожской и Донецкой областей двигаются в направлении Днепропетровской области по северо-западному курсу" , — сообщают Воздушные силы.

Скриншот сообщения по Telegram-каналу "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 00:20. Военные отметили, что ударные дроны в Днепропетровской области улетают в сторону Днепра.

Скриншот сообщения по Telegram-каналу "Воздушные силы ВС Украины"

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