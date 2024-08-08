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Более пяти областей охватила воздушная тревога — что угрожает жителям

8 августа 2024 23:16
обновлено: 00:22
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога в Украине вечером 8 августа - что угрожает областям
Запуск ракеты ПВО. Фото: Минобороны Украины
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине 8 августа охватила Сумскую, Харьковскую, Днепропетровскую и другие области. Опасность связана с опасностью внедрения ударных беспилотников со стороны Рф.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушная тревога сейчас 8 августа
Скриншот сообщения по Telegram-каналу "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, воздушная тревога объявлена в следующих областях:

  • Запорожский,
  • Днепропетровской,
  • Донецкой,
  • Харьковской,
  • Сумской.
Атака ударных БпЛА в Украине сейчас 8 августа
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 23:44. "БпЛА на границе Запорожской и Донецкой областей двигаются в направлении Днепропетровской области по северо-западному курсу" , — сообщают Воздушные силы.

Вечерняя атака России на Украину 8 августа
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Обновлено 00:20. Военные отметили, что ударные дроны в Днепропетровской области улетают в сторону Днепра.

Воздушная тревога в ночь на 9 августа
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00:10 У Зеленского признались, чего ждут от обоих кандидатов в президенты США

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