Воздушная тревога в Украине вечером 8 августа - что угрожает областям

Более пяти областей охватила воздушная тревога — что угрожает жителям
Воздушная тревога в Украине 8 августа охватила Сумскую, Харьковскую, Днепропетровскую и другие области. Опасность связана с опасностью внедрения ударных беспилотников со стороны Рф.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
Воздушная тревога вечером 8 августа
Воздушные силы предупреждают об угрозе "шахедов" для "красных" областей.
Таким образом, воздушная тревога объявлена в следующих областях:
- Запорожский,
- Днепропетровской,
- Донецкой,
- Харьковской,
- Сумской.
Обновлено 23:44. "БпЛА на границе Запорожской и Донецкой областей двигаются в направлении Днепропетровской области по северо-западному курсу" , — сообщают Воздушные силы.
Обновлено 00:20. Военные отметили, что ударные дроны в Днепропетровской области улетают в сторону Днепра.
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!