Повітряна тривога в Україні ввечері 8 серпня — що загрожує областям

Запуск ракети ППО. Фото: Міноборони України

Повітряна тривога в Україні зараз 8 серпня охопила Сумську, Харківську, Дніпропетровську та інші області. Небезпека пов'язана з загрозою застосування ударних безпілотників з боку Росії.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Повітряні сили попереджають про загрозу "шахедів" для "червоних" областей.

Скриншот повідомлення з Telegram- каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином повітряна тривога оголошена в таких областях:

Запорізькій,

Дніпропетровській,

Донецькій,

Харківській,

Сумській.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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