Повітряна тривога в Україні ввечері 8 серпня — що загрожує областям

Понад п'ять областей охопила повітряна тривога — що загрожує мешканцям
8 серпня 2024 23:16
оновлено: 23:23
Запуск ракети ППО. Фото: Міноборони України
Повітряна тривога в Україні зараз 8 серпня охопила Сумську, Харківську, Дніпропетровську та інші області. Небезпека пов'язана з загрозою застосування ударних безпілотників з боку Росії.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
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Повітряні сили попереджають про загрозу "шахедів" для "червоних" областей.
Таким чином повітряна тривога оголошена в таких областях:
- Запорізькій,
- Дніпропетровській,
- Донецькій,
- Харківській,
- Сумській.
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