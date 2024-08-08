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Понад п'ять областей охопила повітряна тривога — що загрожує мешканцям

8 серпня 2024 23:16
оновлено: 23:23
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога в Україні ввечері 8 серпня — що загрожує областям
Запуск ракети ППО. Фото: Міноборони України
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 8 серпня охопила Сумську, Харківську, Дніпропетровську та інші області. Небезпека пов'язана з загрозою застосування ударних безпілотників з боку Росії.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Повітряна тривога зараз 8 серпня
Скриншот повідомлення з Telegram- каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином повітряна тривога оголошена в таких областях:

  • Запорізькій,
  • Дніпропетровській,
  • Донецькій,
  • Харківській,
  • Сумській.
Атака ударних БпЛА на Україну зараз 8 серпня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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