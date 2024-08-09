Повторні вибухи в Дніпрі вночі 9 серпня — атака "шахедів" на місто

У Дніпрі пролунали повторні вибухи — чим завдає ударів ворог
9 серпня 2024 01:25
оновлено: 02:22
Дим здіймається в небо після вибуху. Ілюстративне фото: росЗМІ
Вибухи в Дніпрі зараз 9 серпня пролунали повторно близько 01:20. В області й сусідніх триває повітряна тривога через загрозу застосування ударних безпілотників.
Про вибухи в Дніпрі повідомляє видання "Суспільне. Дніпро" в Telegram.
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Видання зазначило, що в Дніпрі прогриміли повторні вибухи.
Повітряна тривога продовжує ширитись Україною. Повітряні сили попередили мешканців "червоних" областей про ударні безпілотники.
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