Повторні вибухи в Дніпрі вночі 9 серпня — атака "шахедів" на місто

Дим здіймається в небо після вибуху. Ілюстративне фото: росЗМІ

Вибухи в Дніпрі зараз 9 серпня пролунали повторно близько 01:20. В області й сусідніх триває повітряна тривога через загрозу застосування ударних безпілотників.

Про вибухи в Дніпрі повідомляє видання "Суспільне. Дніпро" в Telegram.

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Видання зазначило, що в Дніпрі прогриміли повторні вибухи.

Скриншот повідомлення з Telegram- каналу "Суспільне. Дніпро"

Повітряна тривога продовжує ширитись Україною. Повітряні сили попередили мешканців "червоних" областей про ударні безпілотники.