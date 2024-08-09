Повторные взрывы в Днепре ночью 9 августа - атака "шахедов" на город

В Днепре раздались повторные взрывы — чем наносит удары враг
9 августа 2024 01:25
обновлено: 02:22
Дым поднимается в небо после взрыва. Иллюстративное фото: росСМИ
Взрывы в Днепре сейчас 9 августа прогремели повторно около 01:20. В области и соседних продолжается воздушная тревога из-за угрозы применения ударных беспилотников.
О взрывах в Днепре сообщает издание "Общественное. Днепр" в Telegram.
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Издание отметило, что в Днепре прогремели повторные взрывы.
Воздушная тревога продолжает распространяться по Украине. Воздушные силы предупредили жителей "красных" областей об ударных беспилотниках.
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