Воздушная тревога в Украине утром 9 августа - ударные БПЛА в двух областях

Ударный беспилотник над землей. Фото: depositphotos

Воздушная тревога в Украине сейчас 9 августа продолжается. В ряде областей идет угроза ударных беспилотников, которые сейчас зафиксировали в Киевской и Полтавской областях.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

Читайте также:

Воздушная тревога утром 9 августа

Украинские бойцы обнаружили "шахеды" в Полтавской и Киевской областях.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, в ряде северных и северо-восточных областей продолжается воздушная тревога, а именно в:

Киевской,

Черниговской,

Сумской,

Полтавской,

Харьковской.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...