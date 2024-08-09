Воздушная тревога в Украине утром 9 августа - ударные БПЛА в двух областях

Ударные дроны скопились в двух областях — кого ВС предупреждают об опасности
9 августа 2024 04:59
обновлено: 05:25
Ударный беспилотник над землей. Фото: depositphotos
Воздушная тревога в Украине сейчас 9 августа продолжается. В ряде областей идет угроза ударных беспилотников, которые сейчас зафиксировали в Киевской и Полтавской областях.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
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Украинские бойцы обнаружили "шахеды" в Полтавской и Киевской областях.
Таким образом, в ряде северных и северо-восточных областей продолжается воздушная тревога, а именно в:
- Киевской,
- Черниговской,
- Сумской,
- Полтавской,
- Харьковской.
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