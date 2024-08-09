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ВСУ отбили на Покровском направлении 20 атак россиян, еще 9 боев продолжаются — Генштаб

9 августа 2024 04:27
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Война в Украине – россияне активно наступают на Покровском направлении
Иллюстративный образ сил обороны Украины. Фото: Генштаб ВСУ
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В Украине по состоянию на вечер 8 августа за сутки зафиксировано 78 боевых столкновений. Самая горячая ситуация на Покровском направлении, где враг пытается наступать, но ВСУ сдерживают противника. Украинские воины отбили уже 20 атак, девять боев продолжается.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечернем отчете в Telegram.

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В ведомстве отметили, что с начала суток россияне нанесли 47 авиационных ударов с применением 56 КАБов, 493 удара дронами-камикадзе и произвели почти 3391 обстрел позиций украинских войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

Ситуация на фронтах следующая. На Харьковском направлении российские оккупанты в течение дня совершили шесть атак вблизи Волчанска. Силы обороны Украины успешно отразили пять штурмовых действий противника, еще одно боевое столкновение продолжается.

"По предварительной информации, с начала суток потери врага составили 75 окупантов убитыми и ранеными, уничтожено 18 автомобильной и две единицы специальной техники, 14 БпЛА, кроме того, повреждены три артиллерийские системы, танк, боевая бронированная машина, семь единиц автомобильной и одна единица специальной техники врага", — говорится в сообщении.

На Купянском направлении украинцы отбивали три атаки противника в районе Синьковки, Петропавловки и Глушковки. По состоянию на 22:00 до сих пор продолжаются два боестолкновения, однако ситуация контролируется.

Враг 22 раза атаковал на Лиманском направлении пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Макеевка, Терны, Невское и в Серебрянском лесу. В Генштабе рассказали, что вечером там зафиксировано шесть боевых столкновений.

На Северском направлении в течение дня украинские защитники отражали 12 штурмовых действий врага в районах Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского, Спорного и Выемки. До сих пор в трех локациях продолжаются бои.

На Краматорском направлении произошло десять боевых столкновений. Враг проявлял активность в районе Часового Яра, Калиновки и Ивановского, семь попыток противника потеснить позиции ВСУ оказались тщетными. Три атаки продолжаются, но ситуация контролируемая.

При поддержке авиации враг восемь раз пытался вклиниться в оборону ВСУ на Торецком направлении. В течение дня россияне атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Северное, Железное и Нью-Йорк. Пять штурмов отбиты, три атаки продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток в районах населенных пунктов Пантелеймоновки, Новоалександровки, Воздвиженки, Ивановки, Желанного, Новоселовки Первой и Яснобродовки отбиты 20 наступательных и штурмовых действий врага. Еще девять боевых столкновений продолжается. Украинские воины принимают меры по содержанию определенных рубежей.

"По предварительным данным за сегодня враг потерял более 200 окупантов. Также украинскими военнослужащими уничтожены четыре артиллерийские системы, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, три БпЛА и три единицы специальной техники. Кроме того, две артсистемы, три танка, девять автомобилей и одна вражеские единицы спецтехники были повреждены", — рассказали в Генштабе.

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается три боевых столкновения. Российские военные сохраняют активность, пытаясь продвинуться в районах населённых пунктов Красногоровка и Константиновка. Подразделения Сил обороны отразили все атаки, поэтому враг успеха не имел.

На Времивском направлении произошло три боеприкосновения в направлении Водяного и Угледара. Два вражеских штурма захлебнулись, продолжается бой.

На Ореховском направлении ВСУ отразили одну атаку противника вблизи Малой Токмачки, противник успеха не имел.

Также в Генштабе отметили воинов 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко  которые "уверенно держат рубежи и наносят врагу невосполнимые потери".

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