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ЗСУ вдалося обдурити росіян і змусити бити "Іскандерами" по макетах — відео

26 липня 2024 18:19
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Росія б'є Іскандерами по неіснуючим українським цілям — відео
Російський удар по макету ЗСУ. Фото: скриншот
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Українські військові активно використовують макети позицій протиповітряної оборони, стоянок літаків та іншої техніки для відволікання ворожих атак. Таким чином ворог витрачає ресурси.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил України у п'ятницю, 26 липня.

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Завдяки макетам ворог витрачає більше ресурсів, засобів розвідки, балістичних та крилатих ракет, ударних безпілотників, а Україна зберігає людей і техніку, та б’є у відповідь.

На відео можна побачити бойову роботу російських "Іскандерів" по українських макетах.

Це наочно демонструє, як хибні позиції відволікають ворога, змушуючи витрачати дорогоцінні ресурси на неіснуючі цілі.

Раніше ми повідомляли, що український снайпер зміг знищити двох російських загарбників з відстані 700 метрів. Відео з'явилося у мережі.

Нагадаємо, українська армія вкотре атакувала супротивника з повітря. Військові 47 окремої механізованої бригади на вертольотах завдали удару по окупантам на Авдіївському напрямку.

Раніше поблизу кордону між Україною та Росією аеророзвідники Головного управління розвідки Міністерства оборони України виявили та знищили замаскований ворогами мобільний комплекс "Муром-П".

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