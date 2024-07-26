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ВСУ удалось обмануть россиян и заставить бить "Искандерами" по макетам — видео

26 июля 2024 18:19
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Россия бьет Искандерами по несуществующим украинским целям — видео
Российский удар по макету ВСУ. Фото: скриншот
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Украинские военные активно используют макеты позиций противовоздушной обороны, стоянок самолетов и другой техники для отвлечения вражеских атак. Таким образом, враг тратит ресурсы.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил Украины в пятницу, 26 июля.

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Благодаря макетам враг тратит больше ресурсов, средств разведки, баллистических и крылатых ракет, ударных беспилотников, а Украина бережет людей, технику и бьет в ответ.

На видео можно увидеть боевую работу российских "Искандеров" по украинским макетам.

Это наглядно демонстрирует, как ошибочные позиции отвлекают врага, заставляя тратить драгоценные ресурсы на несуществующие цели.

Ранее мы сообщали, что украинский снайпер смог уничтожить двух российских захватчиков с расстояния 700 метров. Видео появилось в сети.

Напомним, украинская армия в очередной раз атаковала противника с воздуха. Военные 47-й отдельной механизированной бригады на вертолетах нанесли удар по оккупантам на Авдеевском направлении.

Ранее у границы между Украиной и Россией аэроразведчики Главного управления разведки Министерства обороны Украины обнаружили и уничтожили замаскированный врагами мобильный комплекс "Муром-П".

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