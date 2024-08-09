Війна в Україні — росіяни активно наступають на Покровському напрямку

Ілюстративне зображення Сил оборони України. Фото: Генштаб ЗСУ

В Україні станом на вечір 8 серпня протягом доби зафіксовано 78 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку, де ворог намагається наступати але ЗСУ стримують противника. Українські воїни відбили вже 20 атак, дев'ять боїв ще триває.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому звіті в Telegram.

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У відомстві зазначили, що від початку доби росіяни завдали 47 авіаційних ударів із застосуванням 56 КАБів, 493 удари дронами-камікадзе та здійснили майже 3391 обстріл позицій українських військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.



Ситуація на фронтах наступна. На Харківському напрямку російські окупанти впродовж дня здійснили шість атак поблизу Вовчанська. Сили оборони України успішно відбили п’ять штурмових дій противника, ще одне боєзіткнення триває.

"За попередньою інформацією, з початку доби втрати ворога склали 75 окупантів вбитими та пораненими, знищено 18 автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки, 14 БпЛА, крім того, пошкоджено три артилерійські системи, танк, бойова броньована машина, сім одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки ворога", — йдеться у повідомленні.

На Куп’янському напрямку українці відбивали три атаки противника в районі Синьківки, Петропавлівки та в напрямку Глушківки. Станом на 22:00 досі тривають два боєзіткнення, проте ситуація контрольована.

Ворог 22 рази атакував на Лиманському напрямку, намагався просунутися в напрямку населених пунктів Макіївка, Терни, Невське та в Серебрянському лісі. У Генштабі розповіли, що ввечері відбувається шість боєзіткнень.

На Сіверському напрямку впродовж дня українські захисники відбивали 12 штурмових дій ворога в районах Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки. Досі в трьох локаціях тривають бої.

На Краматорському напрямку відбулось десять бойових зіткнень. Ворог проявляв активність в районі Часового Яру, Калинівки та Іванівського, сім спроб противника потіснити позиції ЗСУ виявились марними. Три атаки триває, але ситуація контрольована.



За підтримки авіації, ворог вісім разів намагався вклинитися в оборону ЗСУ на Торецькому напрямку. Протягом дня, росіяни атакували позиції українців поблизу населених пунктів Північне, Залізне та Нью-Йорк. П’ять штурмів відбито, три атаки триває досі.



На Покровському напрямку з початку доби в районах населених пунктів Пантелеймонівки, Новоолександрівки, Воздвиженки, Іванівки, Желанного, Новоселівки Першої та Яснобродівки відбито 20 наступальних та штурмових дій ворога. Ще дев’ять боєзіткнень триває. Українські воїни вживають заходи з утримання визначених рубежів.

"За попередніми даними за сьогодні ворог втратив більше 200 окупантів. Також українськими військовослужбовцями знищено чотири артилерійські системи, бойову броньовану машину, чотири автомобіля, три БпЛА та три одиниці спеціальної техніки. Окрім того, дві артсистеми, три танка, дев’ять автомобілів та одна ворожа одиниця спецтехніки були пошкоджені", — розповіли у Генштабі.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується три бойових зіткнення. Російські військові зберігають активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Красногорівка та Костянтинівка. Підрозділи Сил оборони відбили всі атаки, тож ворог успіху не мав.

На Времівському напрямку відбулося три боєзіткнення в напрямку Водяного та Вугледару. Два ворожі штурми захлинулися, триває бій.

На Оріхівському напрямку ЗСУ відбили одну атаку противника поблизу Малої Токмачки, противник успіху не мав.



Також у Генштабі відзначили воїнів 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, які "впевнено тримають рубежі та завдають ворогу непоправних втрат."