Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ЗСУ знищили понад тисячу окупантів та один літак — Генштаб назвав нові втрати Росії arrow

ЗСУ знищили понад тисячу окупантів та один літак — Генштаб назвав нові втрати Росії

8 серпня 2024 08:42
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
Втрати Росії — Генштаб прозвітував про знищення більше тисячі загарбників
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Фото: ЗСУ
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

За минулу добу Збройні сили України ліквідували 1 140 російських загарбників. Також вдалося знищити 36 артсистем, 4 засоби протиповітряної оборони та 81 безпілотник ворога.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у четвер, 8 серпня. 

Читайте також:

Втрати окупантів на фронті 

У Генштабі повідомили, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 8 серпня орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 587 510 (+1 140) осіб;
  • танків — 8 431 (+2)  одиниця;
  • бойових броньованих машин — 16 332 (+9) одиниці;
  • артилерійських систем — 16 487 (+36) одиниць;
  • РСЗВ — 1 142 (+4) одиниці;
  • засобів ППО — 914 (+4) одиниць;
  • літаків — 366 (+1) одиниць;
  • гелікоптерів — 327 (+1) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 13 293 (+81) одиниці;
  • крилатих ракет — 2 424 (+3) одиниці;
  • кораблів — 28 (+0) одиниць;
  • підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 22 285 (+59) одиниць;
  • спеціальної техніки — 2 767 (+8) одиниць.
втрати ворога
Втрати російських окупантів станом на 8 серпня. Фото: Генштаб ЗСУ

Також важливі новини дня по темі:

військова техніка Генштаб ЗСУ війна в Україні фронт втрати окупантів

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:42 У Києві підпалили автомобіль громадської активістки — хто причетний до злочину

09:39 Галущенко пояснив, як АЕС допомогли "протриматись" енергосистемі

09:36 Хто з людей похилого віку має право на субсидії — відповідь ПФУ

09:22 Аварійні відключення світла в Одесі — хто сьогодні буде без електроенергії

09:14 В одній з країн ЄС українські біженці можуть безплатно навчатися у державних вишах

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

09:07 Це пластилін — на Сумщині скаржаться на неякісний асфальт, який поклали під час війни

09:05 Офіційний курс валют в Україні — НБУ зафіксував падіння долара та євро сьогодні

08:49 Жан Беленюк спробує взяти "бронзу" — де сьогодні дивитись змагання українців на Олімпіаді

08:45 Мирної передачі влади не буде — Байден розповів про загрози у разі поразки Трампа

08:45 Росія поширює фейк про "здачу" Україною однієї з областей, — ЦПД

09:42 У Києві підпалили автомобіль громадської активістки — хто причетний до злочину

09:39 Галущенко пояснив, як АЕС допомогли "протриматись" енергосистемі

09:36 Хто з людей похилого віку має право на субсидії — відповідь ПФУ

09:22 Аварійні відключення світла в Одесі — хто сьогодні буде без електроенергії

09:14 В одній з країн ЄС українські біженці можуть безплатно навчатися у державних вишах

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

09:07 Це пластилін — на Сумщині скаржаться на неякісний асфальт, який поклали під час війни

09:05 Офіційний курс валют в Україні — НБУ зафіксував падіння долара та євро сьогодні

08:49 Жан Беленюк спробує взяти "бронзу" — де сьогодні дивитись змагання українців на Олімпіаді

08:45 Мирної передачі влади не буде — Байден розповів про загрози у разі поразки Трампа

08:45 Росія поширює фейк про "здачу" Україною однієї з областей, — ЦПД

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

06:30 В Україні обвалилися ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у серпні

5 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Чи потрібні Одесі Пушкін, Бабель та Жванецький — скандал навколо деколонізації

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на 1 кг чормету в серпні

Новина з відео

06:13 Підвищення податків в Україні — за що заплатимо більше та чому цілі галузі можуть піти в тінь

Text

08:00 Захід підтримав бої у Курській області та які проблеми виникли в окупантів у Криму — ефір Ранок.LIVE

Text

01:23 Нардеп розповів, коли бійці "Українського легіону" зможуть приєднатися до ЗСУ

7 серпня 2024
Text

23:58 Україна не готова до зими — експерт заявив, що 85% тепломереж потребують заміни

Text

22:52 Як проходять навчання в Третій штурмовій бригаді — ексклюзив від Новини.LIVE

Text

20:54 Експерт заявив, що хлібобулочна галузь працює в збиток

Text

19:53 Нардеп пояснив, чи можуть сподіватися на демобілізацію бійці 18-25 років

Text

17:50 Евакуація з Курська та важливий наказ Зеленського — ефір Вечір.LIVE

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

17:36 Український військовий прокоментував заворушення в Курській області

Text

14:53 Військове керівництво розглядає можливість демобілізації та регулярних ротацій

Text

14:28 Нардеп відповів, чи демобілізують молодих військових у разі заборони мобілізації до 25 років

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

26 липня 2024

13:32 Чи скасують підвищення цін на електрику — відповідь Зеленського

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер