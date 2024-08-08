Втрати Росії — Генштаб прозвітував про знищення більше тисячі загарбників

ЗСУ знищили понад тисячу окупантів та один літак — Генштаб назвав нові втрати Росії
8 серпня 2024 08:42
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Фото: ЗСУ
За минулу добу Збройні сили України ліквідували 1 140 російських загарбників. Також вдалося знищити 36 артсистем, 4 засоби протиповітряної оборони та 81 безпілотник ворога.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у четвер, 8 серпня.
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У Генштабі повідомили, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 8 серпня орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 587 510 (+1 140) осіб;
- танків — 8 431 (+2) одиниця;
- бойових броньованих машин — 16 332 (+9) одиниці;
- артилерійських систем — 16 487 (+36) одиниць;
- РСЗВ — 1 142 (+4) одиниці;
- засобів ППО — 914 (+4) одиниць;
- літаків — 366 (+1) одиниць;
- гелікоптерів — 327 (+1) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 13 293 (+81) одиниці;
- крилатих ракет — 2 424 (+3) одиниці;
- кораблів — 28 (+0) одиниць;
- підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 22 285 (+59) одиниць;
- спеціальної техніки — 2 767 (+8) одиниць.
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