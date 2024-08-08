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ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов и один самолет — Генштаб назвал новые потери России

8 августа 2024 08:42
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор
Потери России — Генштаб отчитался об уничтожении более тысячи захватчиков
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. Фото: ВСУ
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 1140 российских захватчиков. Также удалось уничтожить 36 артсистем, 4 средства противовоздушной обороны и 81 беспилотник врага.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в четверг, 8 августа.

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В Генштабе сообщили, что общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по 8 августа ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 587 510 (+1 140) человек;
  • танков — 8431 (+2) единица;
  • боевых бронированных машин — 16 332 (+9) единицы;
  • артиллерийских систем — 16 487 (+36) единиц;
  • РСЗО — 1 142 (+4) единицы;
  • средств ПВО — 914 (+4) единиц;
  • самолетов — 366 (+1) единиц;
  • вертолетов — 327 (+1) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 13 293 (+81) единицы;
  • крылатых ракет — 2 424 (+3) единицы;
  • кораблей — 28 (+0) единиц;
  • подводных лодок — 1 (+0) единица;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 22 285 (+59) единиц;
  • специальной техники — 2 767 (+8) единиц.
потери врага
Потери российских окупантов по состоянию на 8 августа. Фото: Генштаб ВСУ

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