Потери России — Генштаб отчитался об уничтожении более тысячи захватчиков

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. Фото: ВСУ

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 1140 российских захватчиков. Также удалось уничтожить 36 артсистем, 4 средства противовоздушной обороны и 81 беспилотник врага.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в четверг, 8 августа.

Читайте также:

Потери окупантов на фронте

В Генштабе сообщили, что общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по 8 августа ориентировочно составляют:

личного состава — около 587 510 (+1 140) человек;

танков — 8431 (+2) единица;

боевых бронированных машин — 16 332 (+9) единицы;

артиллерийских систем — 16 487 (+36) единиц;

РСЗО — 1 142 (+4) единицы;

средств ПВО — 914 (+4) единиц;

самолетов — 366 (+1) единиц;

вертолетов — 327 (+1) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 13 293 (+81) единицы;

крылатых ракет — 2 424 (+3) единицы;

кораблей — 28 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 22 285 (+59) единиц;

специальной техники — 2 767 (+8) единиц.