Потери России — Генштаб отчитался об уничтожении более тысячи захватчиков

ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов и один самолет — Генштаб назвал новые потери России
8 августа 2024 08:42
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. Фото: ВСУ
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 1140 российских захватчиков. Также удалось уничтожить 36 артсистем, 4 средства противовоздушной обороны и 81 беспилотник врага.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в четверг, 8 августа.
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В Генштабе сообщили, что общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по 8 августа ориентировочно составляют:
- личного состава — около 587 510 (+1 140) человек;
- танков — 8431 (+2) единица;
- боевых бронированных машин — 16 332 (+9) единицы;
- артиллерийских систем — 16 487 (+36) единиц;
- РСЗО — 1 142 (+4) единицы;
- средств ПВО — 914 (+4) единиц;
- самолетов — 366 (+1) единиц;
- вертолетов — 327 (+1) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 13 293 (+81) единицы;
- крылатых ракет — 2 424 (+3) единицы;
- кораблей — 28 (+0) единиц;
- подводных лодок — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 22 285 (+59) единиц;
- специальной техники — 2 767 (+8) единиц.
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