Морозовск — в сети появились кадры уничтоженного российского Су-34

Уничтоженный российский Су-34 на аэродроме "Морозовск". Фото: скриншот с видео

Силы обороны Украины успешно атаковали аэродром "Морозовск" в Ростовской области в ночь на 3 августа. В результате удара Россия понесла немало потерь, в частности уничтожен вражеский самолет Су-34.

Соответствующие кадры уничтоженного самолета опубликовал Telegram-канал ASTRA.

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Российские паблики активно публикуют кадры, как утверждается, уничтоженного Су-34 на военном аэродроме "Морозовск".

Как известно, удар по аэродрому случился ночью 3 августа. Тогда российские власти заявляли, что Ростовскую область "атаковали 55 беспилотников".

В ГУР рассказали, что в результате операции на аэродроме уничтожен состав БК и вероятно повреждены еще два самолета. В то же время росСМИ заявили, что ранения получили семь человек.