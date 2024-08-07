Морозовск — как удар по аэродрому повлияет на планы россиян

Последствия атаки дронов на аэродром "Морозовск". Фото: t.me/dosye_shpiona

Удар по аэродрому "Морозовск" заставит россиян менять маршруты своей авиации. Как известно, аэродром находится от линии фронта за 200-250 километров.

Об этом рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко в эфире телемарафона.

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Тимочко рассказал, что в момент удара ВСУ по российскому аэродрому враг не успел поднять авиацию, уже не говоря о том, что наша разведка сработала блестяще.

Последствия атаки дронов на аэродром Морозовск. Фото: t.me/dosye_shpiona

Последствия атаки дронов на аэродром Морозовск. Фото: t.me/dosye_shpiona

Последствия атаки дронов на аэродром Морозовск. Фото: t.me/dosye_shpiona

Последствия атаки дронов на аэродром Морозовск. Фото: t.me/dosye_shpiona 1/4 ​ 4

"Мы подловили их в момент, когда было максимальное накопление боекомплекта на этом аэродроме, поэтому мы видели эти спутниковые снимки, показывающие огромные разрушения", — говорится в сообщении.

Глава Рады резервистов Сухопутных войск также отметил, что этот аэродром находит в 200-250 километрах от линии фронта и вражеская авиация могла быстро к нему подлетать, наносить удары и улетать.

Также ранее росСМИ опубликовали кадры уничтоженного российского Су-34 на аэродроме "Морозовск".

В то же время ГУР заявило об уничтоженном составе БК на территории аэропорта и вероятном повреждении еще двух самолетов. Силы обороны успешно атаковали аэродром в ночь со 2 на 3 августа.