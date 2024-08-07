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У ЗСУ роз'яснили, як удар по аеродрому "Морозовськ" вплине на росіян

7 серпня 2024 08:39
Катерина Османська - Редактор
Морозовськ — як удар по аеродрому вплине на плани росіян
Наслідки атаки дронів на аеродром Морозовськ. Фото: t.me/dosye_shpiona
Катерина Османська - Редактор

Удар по аеродрому "Морозовськ" змусить росіян  змінювати маршрути своєї авіації. Як відомо, летовище розташоване від лінії фронту за 200-250 кілометрів.

Про це розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко в ефірі телемарафону

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Як удар по аеродрому "Морозовськ" вплине на плани росіян

Тимочко розповів, що у момент удару ЗСУ по російському аеродрому, ворог не встиг підняти авіацію, вже не кажучи про те, що наша розвідка спрацювала блискуче.

  • У ЗСУ роз'яснили, як удар по аеродрому
    Наслідки атаки дронів на аеродром Морозовськ. Фото: t.me/dosye_shpiona
  • У ЗСУ роз'яснили, як удар по аеродрому
    Наслідки атаки дронів на аеродром Морозовськ. Фото: t.me/dosye_shpiona
  • У ЗСУ роз'яснили, як удар по аеродрому
    Наслідки атаки дронів на аеродром Морозовськ. Фото: t.me/dosye_shpiona
  • У ЗСУ роз'яснили, як удар по аеродрому
    Наслідки атаки дронів на аеродром Морозовськ. Фото: t.me/dosye_shpiona
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"Ми підловили їх у момент, коли було максимальне накопичення боєкомплекту на цьому аеродромі, тому ми бачили ці супутникові знімки, які показують величезні руйнування", — йдеться у повідомленні. 

Голова Ради резервістів Сухопутних військ також зазначив, що цей аеродром розташований за 200-250 кілометрів від лінії фронту і ворожа авіація могла швидко до нього підлітати, завдавати ударів та відлітати. 

Також раніше росЗМІ опублікували кадри знищеного російського Су-34 на аеродромі "Морозовськ". 

Водночас ГУР заявило про знищений склад БК на території летовища та ймовірне пошкодження ще двох літаків. Сили оборони успішно атакували аеродром у ніч з 2 на 3 серпня.

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