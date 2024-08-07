Морозовськ — як удар по аеродрому вплине на плани росіян

Наслідки атаки дронів на аеродром Морозовськ. Фото: t.me/dosye_shpiona

Удар по аеродрому "Морозовськ" змусить росіян змінювати маршрути своєї авіації. Як відомо, летовище розташоване від лінії фронту за 200-250 кілометрів.

Про це розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко в ефірі телемарафону.

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Тимочко розповів, що у момент удару ЗСУ по російському аеродрому, ворог не встиг підняти авіацію, вже не кажучи про те, що наша розвідка спрацювала блискуче.

Наслідки атаки дронів на аеродром Морозовськ. Фото: t.me/dosye_shpiona

Наслідки атаки дронів на аеродром Морозовськ. Фото: t.me/dosye_shpiona

Наслідки атаки дронів на аеродром Морозовськ. Фото: t.me/dosye_shpiona

Наслідки атаки дронів на аеродром Морозовськ. Фото: t.me/dosye_shpiona 1 / 4

"Ми підловили їх у момент, коли було максимальне накопичення боєкомплекту на цьому аеродромі, тому ми бачили ці супутникові знімки, які показують величезні руйнування", — йдеться у повідомленні.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ також зазначив, що цей аеродром розташований за 200-250 кілометрів від лінії фронту і ворожа авіація могла швидко до нього підлітати, завдавати ударів та відлітати.

Також раніше росЗМІ опублікували кадри знищеного російського Су-34 на аеродромі "Морозовськ".

Водночас ГУР заявило про знищений склад БК на території летовища та ймовірне пошкодження ще двох літаків. Сили оборони успішно атакували аеродром у ніч з 2 на 3 серпня.