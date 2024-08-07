Морозовськ — у мережі з'явилися кадри знищеного російського Су-34

Знищений російський Су-34 на аеродромі "Морозовськ". Фото: скриншот з відео

Сили оборони України успішно атакували аеродром "Морозовськ" у Ростовській області у ніч проти 3 серпня. Внаслідок удару Росія зазнала чимало втрат, зокрема знищено ворожий літак Су-34.

Відповідні кадри знищеного літака опублікував Telegram-канал ASTRA.

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Знищений російський літак Су-34

Російські пабліки активно публікують кадри, як стверджується, знищеного Су-34 на військовому аеродромі "Морозовськ".

Як відомо, удар по аеродрому трапився вночі 3 серпня. Тоді російська влада заявляла, що Ростовську область "атакували 55 безпілотників".

В ГУР розповіли, що внаслідок операції на аеродромі знищений склад БК та ймовірно пошкоджено ще два літаки. Водночас росЗМІ заявили, що поранення отримали семеро людей.