Морозовськ — у мережі з'явилися кадри знищеного російського Су-34

ЗМІ показали кадри знищеного російського Су-34 на аеродромі "Морозовськ"
Сили оборони України успішно атакували аеродром "Морозовськ" у Ростовській області у ніч проти 3 серпня. Внаслідок удару Росія зазнала чимало втрат, зокрема знищено ворожий літак Су-34.
Відповідні кадри знищеного літака опублікував Telegram-канал ASTRA.
Знищений російський літак Су-34
Російські пабліки активно публікують кадри, як стверджується, знищеного Су-34 на військовому аеродромі "Морозовськ".
Як відомо, удар по аеродрому трапився вночі 3 серпня. Тоді російська влада заявляла, що Ростовську область "атакували 55 безпілотників".
В ГУР розповіли, що внаслідок операції на аеродромі знищений склад БК та ймовірно пошкоджено ще два літаки. Водночас росЗМІ заявили, що поранення отримали семеро людей.
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