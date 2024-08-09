Втрати Росії — скільки та яку техніку ворога знищили ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

За минулу добу Збройні сили України ліквідували 1 030 російських загарбників. Також вдалося знищити три танки, 49 артсистем та дев'ять бойових броньованих машин.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в п'ятницю, 9 серпня.

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Втрати окупантів на фронті

У Генштабі повідомили, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 9 серпня орієнтовно становлять:

особового складу — близько 588 540 (+1 030) осіб;

танків — 8 434 (+3) одиниці;

бойових броньованих машин — 16 341 (+9) одиниця;

артилерійських систем — 16 536 (+49) одиниць;

РСЗВ — 1 142 (+0) одиниці;

засобів ППО — 910 (+0) одиниць;

літаків — 366 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 327 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 13 325 (+32) одиниць;

крилатих ракет — 2 424 (+0) одиниці;

кораблів — 28 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 22 371 (+86) одиниця;

спеціальної техніки — 2 769 (+2) одиниць.