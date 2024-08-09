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ЗСУ мінусували понад тисячу окупантів та 49 артсистем — Генштаб назвав свіжі втрати Росії

9 серпня 2024 08:24
Катерина Османська - Редактор
Втрати Росії — скільки та яку техніку ворога знищили ЗСУ
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook/CinCAFofUkraine
Катерина Османська - Редактор

За минулу добу Збройні сили України ліквідували 1 030 російських загарбників. Також вдалося знищити три танки, 49 артсистем та дев'ять бойових броньованих машин.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в п'ятницю, 9 серпня.  

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У Генштабі повідомили, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 9 серпня орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 588 540 (+1 030) осіб;
  • танків — 8 434 (+3)  одиниці;
  • бойових броньованих машин — 16 341 (+9) одиниця;
  • артилерійських систем — 16 536 (+49) одиниць;
  • РСЗВ — 1 142 (+0) одиниці;
  • засобів ППО — 910 (+0) одиниць;
  • літаків — 366 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів — 327 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 13 325 (+32) одиниць;
  • крилатих ракет — 2 424 (+0) одиниці;
  • кораблів — 28 (+0) одиниць;
  • підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 22 371 (+86) одиниця;
  • спеціальної техніки — 2 769 (+2) одиниць.
втрати окупантів 9 серпня
Втрати російських окупантів станом на 9 серпня. Фото: Генштаб ЗСУ

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