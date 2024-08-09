Война в Украине — ВСУ ракетами обстреляли полигон россиян в Запорожской области

Кадр уничтожения российского полигона в Запорожской области. Фото: скриншот

В сети появилось видео, предварительно "накрытие" Силами обороны полигона россиян в Запорожской области ракетами GMLRS и кассетными боеприпасами ATACMS. Пока официального подтверждения относительно потерь противника нет.

Видео было опубликовано военными пабликами.

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В сети появилось видео, свидетельствующее об очередном успешном ударе ВСУ по российским оккупантам. По предварительным данным, украинские военные нанесли ракетные удары по одному из полигонов россиян в Запорожской области, используя высокоточные ракеты GMLRS и кассетные боеприпасы ATACMS.

Хотя точных данных по потерям врага пока нет, опубликованные кадры свидетельствуют о значительных разрушениях и, вероятно, многочисленных потерях среди российских военных.