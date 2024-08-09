Удар по Костянтинівці 9 серпня — поліція показала перші хвилини після удару

Наслідки удару по "Новій пошті" в Костянтинівці. Фото: t.me/novapostcorp

Російські окупаційні війська 9 серпня вдарили по Костянтинівці Донецької області. Внаслідок ворожої атаки, попередньо, загинуло десятеро людей, ще 33 отримали поранення.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції України та показала відео після влучання.

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Правоохоронці розповіли, що наразі на місці удару тривають пошуко-рятувальні роботи. Для цього задіяні усі відповідні служби. ДСНС та медики обходять ділянки та шукають людей, які можуть перебувати під завалами.

На відео також можна побачити руїни, пожежі та евакуацію поранених.

Зазначимо, що за даними очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, на цю мить відомо про 11 загиблих та щонайменше 37 поранених. Попередньо, росіяни завдали ракетного удару в "Еко-маркет" у центрі міста.