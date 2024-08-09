Удар по Константиновке 9 августа – полиция показала первые минуты после удара

Полиция показала первые кадры с места обстрела в Константиновке
Российские оккупационные войска 9 августа ударили по Константиновке Донецкой области. В результате вражеской атаки, предварительно, погибли десять человек, еще 33 получили ранения.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины и показала видео после попадания.
Удар по Константиновке
Правоохранители рассказали, что на месте удара продолжаются поиско-спасательные работы. Для этого задействованы все соответствующие службы. ГСЧС и медики обходят участки и ищут людей, которые могут находиться под завалами.
На видео можно увидеть руины, пожары и эвакуацию раненых.
Отметим, что по данным главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, на данный момент известно о 11 погибших и по меньшей мере 37 раненых. Предварительно, россияне нанесли ракетный удар по "Эко-маркету" в центре города.
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