Удар по Константиновке 9 августа – полиция показала первые минуты после удара

Последствия удара по Новой почте в Константиновке. Фото: t.me/novapostcorp

Российские оккупационные войска 9 августа ударили по Константиновке Донецкой области. В результате вражеской атаки, предварительно, погибли десять человек, еще 33 получили ранения.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины и показала видео после попадания.

Читайте также:

Удар по Константиновке

Правоохранители рассказали, что на месте удара продолжаются поиско-спасательные работы. Для этого задействованы все соответствующие службы. ГСЧС и медики обходят участки и ищут людей, которые могут находиться под завалами.

На видео можно увидеть руины, пожары и эвакуацию раненых.

Отметим, что по данным главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, на данный момент известно о 11 погибших и по меньшей мере 37 раненых. Предварительно, россияне нанесли ракетный удар по "Эко-маркету" в центре города.