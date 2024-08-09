Удар по Константиновке — количество погибших и раненых выросло

Спасатели ликвидируют последствия удара по Константиновке. Фото: ГСЧС

В результате ракетного удара по Константиновке 9 августа число погибших возросло до 11 человек. Кроме того, ранения получили 44 человека.

Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций.

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Последствия удара по Константиновке

"Константиновка: уже 11 погибших и 44 раненых в результате российского удара по городу", — говорится в сообщении.

Спасатели ликвидируют последствия удара по Константиновке. Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидируют последствия удара по Константиновке. Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидируют последствия удара по Константиновке. Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидируют последствия удара по Константиновке. Фото: ГСЧС 1/4 ​ 4

Спасатели рассказали, что, по предварительной информации, для обстрела оккупанты использовали ракету Х-38. Повреждены по меньшей мере четыре частных дома, торговый центр, почта, магазины, автомойка, автомобили.

На месте продолжаются аварийно-спасательные работы. Работают все профильные службы. Информация о пострадавших и разрушении будет обновляться.