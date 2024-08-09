Удар по Костянтинівці — кількість загиблих та поранених зросла

У Костянтинівці збільшилась кількість поранених та загиблих — нові дані ДСНС
Внаслідок ракетного удару по Костянтинівці 9 серпня кількість загиблих зросла до 11 людей. Крім того, поранення отримали 44 особи.
Про це повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій.
Наслідки удару по Костянтинівці
"Костянтинівка: наразі уже 11 загиблих та 44 поранених внаслідок російського удару по місту", — йдеться у повідомленні.
-
Рятувальники ліквідовують наслідки удару по Костянтинівці. Фото: ДСНС
-
Рятувальники ліквідовують наслідки удару по Костянтинівці. Фото: ДСНС
-
Рятувальники ліквідовують наслідки удару по Костянтинівці. Фото: ДСНС
-
Рятувальники ліквідовують наслідки удару по Костянтинівці. Фото: ДСНС
Рятувальники розповіли, що, за попередньою інформацією, для обстрілу окупанти використали ракету Х-38. Пошкоджено щонайменше чотири приватні будинки, торговельний центр, пошта, магазини, автомийка, автомобілі.
На місці тривають аварійно-рятувальні роботи. Працюють усі профільні служби. Інформація щодо постраждалих та руйнування буде оновлюватися.
Читайте Новини.LIVE!