Война в Украине — россияне второй раз за 9 августа атаковали Константиновку

Правоохранители в Константиновке. Фото: Вадим Филашкин

Россияне нанесли повторный удар по Константиновке. В результате атаки пострадали двое гражданских, а также были повреждены несколько домов и инфраструктура.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram в пятницу, 9 августа.

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В Донецкой ОВА сообщили о повторном обстреле Константиновки. В результате очередного удара по населенному пункту пострадали двое гражданских. Также известно о повреждении шести частных домов и газопровода.

"После циничного утреннего удара по "Эко-маркету" россияне снова обстреляли Константиновку — на этот раз из Смерчей по частному сектору", — написал Филашкин.

Напомним, утром оккупанты ракетами ударили по супермаркету и отделению "Новой почты" в Константиновке Донецкой области. По обновленной информации, после обстрелов погибли 11 человек, еще 37 жителей пострадали.

"Снова и снова вынужден повторять: эвакуируйтесь", — подчеркнул председатель ОВА.