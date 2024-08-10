Обстрел Константиновки 9 августа — прокуроры нашли двоих погибших детей

Российский удар по Константиновке — Генпрокуратура идентифицировала двух погибших детей
В результате российского ракетного удара по Константиновке Донецкой области удалось идентифицировать тела двух погибших детей. Погибшими оказались две девочки в возрасте 9-11 лет.
Об этом заявили в Офисе генпрокурора Украины в субботу, 10 августа.
Из-за российского удара по Константиновке погибли дети
Как добавили в Генпрокуратуре, судмедэксперты до сих пор работают над установлением лиц еще шести погибших, в частности, вероятно, одного ребенка.
Также в ОГПУ добавили, что по последним данным в результате удара по городу 14 человек погибли, 43 человека получили ранения.
Российский удар по Константиновке 9 августа — что известно
Напомним, утром 9 августа россияне ударили по городскому супермаркету и отделению "Новой почты". По словам главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, враг применил авиаракету Х-38. Также из-за вражеского удара было разрушено отделение "Новой почты": одного сотрудника госпитализировали с ранением.
На инцидент уже отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский, заявив, что "Россия ответит за этот террор". Однако спустя время захватчики атаковали город во второй раз: в результате обстрела пострадали двое гражданских, повреждена жилая и гражданская инфраструктура.
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