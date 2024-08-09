Обстріл Костянтинівки 9 серпня — кількість загиблих зросла

Працівник ДСНС на місці ворожого удару по Костянтинівці. Джерело: ДСНС Донецької області

У п'ятницю, 9 серпня, через російський ракетний удар по Костянтинівці Донецької області кількість постраждалих знову збільшилася. Наразі відомо, що 14 людей загинуло, ще 43 отримало поранення.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України.

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Наслідки удару по Костянтинівці. Джерело: ДСНС Донецької області

Працівники ДСНС на місці удару. Джерело: ДСНС Донецької області

Як заявили у правоохоронному відомстві, кількість загиблих у Костянтинівці зросла до 12, ще 44 особи зазнали травм. На місці досі продовжують працювати рятувальники.

Російський удар по Костянтинівці 9 серпня — що відомо

Нагадаємо, вранці окупанти ракетами вдарили по міському супермаркету та відділенню "Нової пошти". На інцидент вже відреагував Президент України Володимир Зеленський: він висловив співчуття рідним та близьким загиблим наголосив, що "Росія відповідатиме за цей терор".

Згодом загарбники атакували місто вдруге: як заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, через обстріл з РСЗВ "Смерч" постраждало двоє цивільних, пошкоджено кілька будинків та інфраструктуру.