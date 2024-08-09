Обстріл Костянтинівки 9 серпня — кількість загиблих зросла

Кількість загиблих через ракетний удар по Костянтинівці знову зросла
У п'ятницю, 9 серпня, через російський ракетний удар по Костянтинівці Донецької області кількість постраждалих знову збільшилася. Наразі відомо, що 14 людей загинуло, ще 43 отримало поранення.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України.
Кількість жертв через удар по Костянтинівці знову зросла
Як заявили у правоохоронному відомстві, кількість загиблих у Костянтинівці зросла до 12, ще 44 особи зазнали травм. На місці досі продовжують працювати рятувальники.
Російський удар по Костянтинівці 9 серпня — що відомо
Нагадаємо, вранці окупанти ракетами вдарили по міському супермаркету та відділенню "Нової пошти". На інцидент вже відреагував Президент України Володимир Зеленський: він висловив співчуття рідним та близьким загиблим наголосив, що "Росія відповідатиме за цей терор".
Згодом загарбники атакували місто вдруге: як заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, через обстріл з РСЗВ "Смерч" постраждало двоє цивільних, пошкоджено кілька будинків та інфраструктуру.
Читайте Новини.LIVE!