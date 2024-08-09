Обстрел Константиновки 9 августа — количество погибших возросло

Работник ГСЧС на месте вражеского удара по Константиновке. Источник: ГСЧС Донецкой области

В пятницу, 9 августа, из-за российского ракетного удара по Константиновке Донецкой области количество пострадавших снова увеличилось. Известно, что 14 человек погибли, еще 43 получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

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Последствия удара по Константиновке. Источник: ГСЧС Донецкой области

Работники ГСЧС на месте удара. Источник: ГСЧС Донецкой области

Как заявили в правоохранительном ведомстве, количество погибших в Константиновке возросло до 13, еще 44 человека получили травмы. На месте до сих пор продолжают работать спасатели.

Российский удар по Константиновке 9 августа — что известно

Напомним, утром оккупанты ракетами ударили по городскому супермаркету и отделению "Новой почты". На инцидент уже отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский: он выразил соболезнования родным и близким погибшим, отметил, что "Россия будет отвечать за этот террор".

Впоследствии захватчики атаковали город во второй раз: как заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, из-за обстрела из РСЗО "Смерч" пострадали двое гражданских, повреждены несколько домов и инфраструктура.