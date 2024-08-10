Обстрел Никополя 9 августа – пострадала молодая мать с ребенком

Последствия удара дроном-камикадзе по жилому дому в Днепропетровской области. Фото: Telegram Николая Лукашука

В пятницу, 9 августа российская армия четыре раза атаковала Никополь Днепропетровской области. Из-за удара дроном-камикадзе по жилому дому пострадала молодая мать с ребенком.

Об этом заявил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в субботу, 10 августа.

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Последствия удара дроном по жилому дому в Никополе. Источник: Telegram Николая Лукашука

По словам чиновника, состояние госпитализированного ребенка средней тяжести. Мать будет проходить лечение на дому.

"Пострадала молодая мама с маленьким ребенком. Полуторагодовалый мальчик госпитализирован в состоянии средней тяжести, его 21-летняя мама будет лечиться дома. Поврежден многоквартирный дом", — сказал он.

Лукашук также добавил, что ночью и под утро россияне целились по райцентру, Мировской и Красногригорьевской общинах, в результате чего вспыхнул пожар. В других общинах области, по его словам, ночь прошла без обстрелов.