Обстріл Нікополя 9 серпня — постраждала молода матір з дитиною

Росіяни вдарили дроном по житловому будинку у Нікополі — постраждала мати з дитиною
У п’ятницю, 9 серпня, російська армія чотири рази атакувала Нікополь Дніпропетровської області. Через удар дроном-камікадзе по житловому будинку постраждала молода матір з дитиною.
Про це заявив глава Дніпропетровської облради Микола Лукашук у суботу, 10 серпня.
Вибухи на Дніпропетровщині
За словами чиновника, стан ушпиталеної дитини середньої тяжкості. Матір проходитиме лікування вдома.
"Постраждала молода мама з маленькою дитиною. Півторарічний хлопчик госпіталізований в стані середньої тяжкості, його 21-річна мама лікуватиметься вдома. Пошкоджений багатоквартирний будинок", — сказав він.
Лукашук також додав, що вночі та під ранок росіяни цілилися по райцентру, Мирівській та Червоногригорівській громадах, внаслідок чого спалахнула пожежа. В інших громадах області, за його словами, ніч минула без обстрілів.
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