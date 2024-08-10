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Росіяни вдарили дроном по житловому будинку у Нікополі — постраждала мати з дитиною

10 серпня 2024 10:13
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Обстріл Нікополя 9 серпня — постраждала молода матір з дитиною
Наслідки удару дроном-камікадзе по житловому будинку у Дніпропетровській області. Фото: Telegram Миколи Лукашука
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

У п’ятницю, 9 серпня, російська армія чотири рази атакувала Нікополь Дніпропетровської області. Через удар дроном-камікадзе по житловому будинку постраждала молода матір з дитиною.

Про це заявив глава Дніпропетровської облради Микола Лукашук у суботу, 10 серпня.

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Наслідки удару дроном по житловому будинку у Нікополі. Джерело: Telegram Миколи Лукашука

За словами чиновника, стан ушпиталеної дитини середньої тяжкості. Матір проходитиме лікування вдома.

"Постраждала молода мама з маленькою дитиною. Півторарічний хлопчик госпіталізований в стані середньої тяжкості, його 21-річна мама лікуватиметься вдома. Пошкоджений  багатоквартирний будинок", — сказав він. 

Лукашук також додав, що вночі та під ранок росіяни цілилися по райцентру, Мирівській та Червоногригорівській громадах, внаслідок чого спалахнула пожежа. В інших громадах області, за його словами, ніч минула без обстрілів.

дніпропетровська область обстріли
Наслідки удару дроном по житловому будинку у Нікополі. Джерело: Telegram Миколи Лукашука

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