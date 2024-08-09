Росіяни обстріляли Нікополь 9 серпня - поранено півторарічну дитину

Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська у п'ятницю, 9 серпня, обстріляли дроном-камікадзе Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок влучання було поранено дитину.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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"У Нікополі через влучання дрону-камікадзе постраждала дитина", — йдеться у повідомленні.

За словами Лисака, півторарічний хлопчик був ушпиталений в стані середньої тяжкості. Також серед поранених 21-річна жінка — вона буде лікуватися амбулаторно.

Крім того, через російський удар дроном пошкоджена п'ятиповерхівка.