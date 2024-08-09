Росіяни обстріляли Нікополь 9 серпня - поранено півторарічну дитину

Росія атакувала Нікополь дроном-камікадзе — серед поранених дитина
9 серпня 2024 22:45
Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА
Російські війська у п'ятницю, 9 серпня, обстріляли дроном-камікадзе Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок влучання було поранено дитину.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.
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"У Нікополі через влучання дрону-камікадзе постраждала дитина", — йдеться у повідомленні.
За словами Лисака, півторарічний хлопчик був ушпиталений в стані середньої тяжкості. Також серед поранених 21-річна жінка — вона буде лікуватися амбулаторно.
Крім того, через російський удар дроном пошкоджена п'ятиповерхівка.
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