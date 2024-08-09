У Херсонській громаді 9 серпня було поранено трьох людей

Росіяни скинули вибухівку з дронів на Херсонщині — троє поранених
9 серпня 2024 21:36
Наслідки атаки. Фото: Нацполіція
Російські війська у п'ятницю, 9 серпня, обстріляли Херсонську громаду. Внаслідок атаки були поранені троє цивільних громадян.
Про це повідомив голова МВА Роман Мрочко у Telegram.
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"На цю годину у Херсонській міській територіальній громаді внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ поранені троє людей — жінки 29 та 77 років і 26-річний чоловік", — йдеться у повідомленні.
За словами Мрочка, останнього з мінно-вибуховою та черепно-мозковою травмою, контузією й пораненням обличчя доправили до лікарні в Антонівці менш як годину тому.
"Усі троє отримали ушкодження через скиди ворогом вибухівки з дронів", — уточнив він.
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