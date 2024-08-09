У Липецьку вночі 9 серпня ЗСУ знищили склад з боєприпасами

Вибух на аеродромі в Липецьку. Фото: скриншот з відео

Сили оборони України в ніч проти п'ятниці, 9 серпня, завдали удару по аеродрому в місті Липецьк. Внаслідок атаки було знищено ворожий склад з боєприпасами.

Супутникові знімки наслідків опублікували Схеми.

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Удар по Липецьку 9 серпня

На фото видно, що низка будівель аеродрому, які, ймовірно, використовуватись, як склади — повністю зруйновані, а на території тривала масштабна пожежа.

Аеродром у Липецьку. Фото: Схеми

На землі утворилися дві вирви, які можуть бути наслідком влучання ракет або безпілотників, які використали Сили оборони для ударів.

Аеродром у Липецьку. Фото: Схеми

Як писав Генштаб, вночі Україна уразила російські склади з понад 700 керованими авіаційними бомбами та низку інших об’єктів біля аеродрому "Липецьк" — йдеться, зокрема, про радар ЗРК С-350.

Аеродром у Липецьку. Фото: Схеми

Крім того, на летовищі знаходились кілька десятків винищувачів та вертольоти.