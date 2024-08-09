У Липецьку вночі 9 серпня ЗСУ знищили склад з боєприпасами

Сили оборони вночі знищили склад БК у Липецьку — супутникові кадри
Сили оборони України в ніч проти п'ятниці, 9 серпня, завдали удару по аеродрому в місті Липецьк. Внаслідок атаки було знищено ворожий склад з боєприпасами.
Супутникові знімки наслідків опублікували Схеми.
Удар по Липецьку 9 серпня
На фото видно, що низка будівель аеродрому, які, ймовірно, використовуватись, як склади — повністю зруйновані, а на території тривала масштабна пожежа.
На землі утворилися дві вирви, які можуть бути наслідком влучання ракет або безпілотників, які використали Сили оборони для ударів.
Як писав Генштаб, вночі Україна уразила російські склади з понад 700 керованими авіаційними бомбами та низку інших об’єктів біля аеродрому "Липецьк" — йдеться, зокрема, про радар ЗРК С-350.
Крім того, на летовищі знаходились кілька десятків винищувачів та вертольоти.
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