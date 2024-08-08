Україна хоче використати ATACMS для ударів по Курській області

Ракета ATACMS. Ілюстративне фото: DVIDS

Українські чиновники просять Сполучені Штати Америки надати дозвіл для використання ракет ATACMS у Курській області. Йдеться про повітряні цілі дальнього радіуса дії.

Про це пише The Washington Post у четвер, 8 серпня.

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У США вважають, що наступ на територію Росії виявився більш успішним, аніж очікували навіть багато офіційних осіб України. А далекобійні ракети необхідні для завдання ударів по аеродромах, які Росія використовує для обстрілів.

У матеріалі йдеться, що використання ракет ATACMS дальнього радіуса дії дозволить Києву "зберегти за собою" частину Курської області. Це може дати важіль впливу на Росію під час переговорів.

За словами американських чиновників, Вашингтон тримає зв'язок з українськими військовими, аби дізнатися більше про операцію та її цілі. Так, наразі Україна нібито контролює газовимірювальну станцію у Суджі Курської області — вона є останнім діючим пунктом відвантаження трубопроводом, яким російський газ іде в Європу через Україну.