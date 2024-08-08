Украина хочет использовать ATACMS для ударов по Курской области

Ракета ATACMS. Иллюстративное фото: DVIDS

Украинские чиновники просят Соединенные Штаты Америки предоставить разрешение на использование ракет ATACMS в Курской области. Речь идет о воздушных целях дальнего радиуса действия.

Об этом пишет The Washington Post в четверг, 8 августа.

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Наступление на Курскую область

В США считают, что наступление на территорию России оказалось более успешным, чем ожидали даже многие официальные лица Украины. А дальнобойные ракеты необходимы для нанесения ударов по аэродромам, которые Россия использует для обстрелов.

В материале говорится, что использование ракет ATACMS дальнего радиуса действия позволит Киеву "сохранить за собой" часть Курской области. Это может оказать рычаг влияния на Россию во время переговоров.

По словам американских чиновников, Вашингтон держит связь с украинскими военными, чтобы узнать больше об операции и ее целях. Так, Украина будто бы контролирует газоизмерительную станцию в Судже Курской области — она является последним действующим пунктом отгрузки по трубопроводу, по которому российский газ идет в Европу через Украину.