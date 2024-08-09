В Липецке ночью 9 августа ВСУ уничтожили склад с боеприпасами

Силы обороны ночью уничтожили склад БК в Липецке — спутниковые кадры
Силы обороны Украины в ночь на пятницу, 9 августа, нанесли удар по аэродрому в городе Липецк. В результате атаки был уничтожен вражеский склад с боеприпасами.
Спутниковые снимки последствий опубликовали Схемы.
Удар по Липецку 9 августа
На фото видно, что ряд зданий аэродрома, которые, вероятно, используются как склады, полностью разрушены, а на территории продолжался масштабный пожар.
На земле образовались две воронки, что могут являться следствием попадания ракет или беспилотников, которые использовали Силы обороны для ударов.
Как писал Генштаб, ночью Украина поразила российские склады с более чем 700 управляемыми авиационными бомбами и ряд других объектов возле аэродрома "Липецк" — речь идет, в частности, о радаре ЗРК С-350.
Кроме того, на аэродроме находились несколько десятков истребителей и вертолеты.
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