В Липецке ночью 9 августа ВСУ уничтожили склад с боеприпасами

Взрыв на аэродроме в Липецке. Фото: скриншот с видео

Силы обороны Украины в ночь на пятницу, 9 августа, нанесли удар по аэродрому в городе Липецк. В результате атаки был уничтожен вражеский склад с боеприпасами.

Спутниковые снимки последствий опубликовали Схемы.

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Удар по Липецку 9 августа

На фото видно, что ряд зданий аэродрома, которые, вероятно, используются как склады, полностью разрушены, а на территории продолжался масштабный пожар.

Аэродром в Липецке. Фото: Схемы

На земле образовались две воронки, что могут являться следствием попадания ракет или беспилотников, которые использовали Силы обороны для ударов.

Аэродром в Липецке. Фото: Схемы

Как писал Генштаб, ночью Украина поразила российские склады с более чем 700 управляемыми авиационными бомбами и ряд других объектов возле аэродрома "Липецк" — речь идет, в частности, о радаре ЗРК С-350.

Аэродром в Липецке. Фото: Схемы

Кроме того, на аэродроме находились несколько десятков истребителей и вертолеты.