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Липецкую область атаковали дроны — власти объявили эвакуацию населенных пунктов близких к аэродрому

9 августа 2024 05:47
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Липецкую область России атаковали беспилотники 9 августа, что известно
Иллюстративное изображение. Фото: Еспресо.TV
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В ночь на 9 августа город Липецк Российской Федерации подвергся атаке с применением беспилотников. В регионе работают силы ПВО.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

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В частности, в 01:46 губернатор Липецкой области Игорь Артамонов предупредил, что на территории региона вводится режим воздушной опасности.

По состоянию на 02:04 угроза была уже непосредственно для Липецка. Артамонов призвал россиян оставаться дома и не подходить к окнам, а тех, кто на улице, зайти в ближайшее здание, паркинг или подземный переход.

Практически в это же время, по информации местных жителей, над городом начали греметь взрывы. Как пишут российские Telegram-каналы, было слышно от 3 до 10 громких звуков, а также видны вспышки.

После происшествия в сети появились кадры, на которых по утверждению местных жителей, был атакован военный аэродром. На опубликованных видео можно заметить пожар.


В 3:14 Артамонов подтвердил в своем Telegram канале, что Липецк был атакован дронами. По его словам, в городе работают ПВО.

Уже в 03:38 от губернатора стало известно, что произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. На месте происшествия работают все экстренные службы.

Кроме того, в результате падение беспилотника был поврежден объект энергетической инфраструктуры.

"Есть нарушения электроснабжения. Специалисты приступили к восстановительным работам", — написал Артамонов.

Буквально через 15 минут он опубликовал новый пост. В нем уже говорится, что для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов на территории Липецкого муниципального округа вводится режим ЧС.

Для обеспечения безопасности жителей, власти приняли решение провести эвакуацию населенных пунктов Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка и Тынковка.

"Готовятся пункты временного размещения и транспорт. Жителям указанных населенных пунктов необходимо следовать указаниям представителей экстренных служб", — заявил губернатор.

Липецкую область атаковали дроны — власти объявили эвакуацию населенных пунктов близких к аэродрому - фото 1

Кроме того, в Липецке и Липецком остановлено движение пассажирского транспорта. Его восстановят после отмены красного уровня опасности.

"Жителям следует оставаться дома или в безопасном месте до отмены угрозы атаки беспилотников. Предприятиям и организациям надлежит не привлекать сотрудников к работе до отмены красного уровня без экстренной необходимости", — добавил Артамонов.

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