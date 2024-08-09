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Липецьку область атакували дрони — влада оголосила евакуацію населених пунктів близьких до аеродрому

9 серпня 2024 05:47
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Липецьку область Росії атакували безпілотники 9 серпня, що відомо
Ілюстративне зображення. Фото: Еспресо.TV
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У ніч на 9 серпня місто Липецьк Російської Федерації зазнало атаки із застосуванням безпілотників. У регіоні працюють сили ППО.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

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Що сталося

Зокрема, о 01:46 губернатор Липецької області Ігор Артамонов попередив, що на території регіону вводиться режим повітряної небезпеки.

Станом на 2:04 загроза була вже безпосередньо для Липецька. Артамонов закликав росіян залишатися вдома та не підходити до вікон, а тих, хто на вулиці, зайти до найближчої будівлі, паркінгу чи підземного переходу.

Практично в цей же час, за інформацією місцевих жителів, над містом почали лунати вибухи. Як пишуть російські Telegram-канали, чути було від 3 до 10 гучних звуків, а також видно спалахи.

Після події в мережі з'явилися кадри, на яких, за твердженням місцевих жителів, був атакований військовий аеродром. На опублікованих відео можна побачити пожежу.


О 3:14 Артамонов підтвердив у своєму Telegram каналі, що Липецьк був атакований дронами. За його словами, у місті працюють ППО.

Вже о 03:38 від губернатора стало відомо, що відбулася детонація вибухонебезпечних об'єктів далеко від цивільних будівель. На місці події працюють усі екстрені служби.

 

Крім того, внаслідок падіння безпілотника було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури.

"Є порушення електропостачання. Фахівці розпочали відновлювальні роботи", — написав Артамонов.

Буквально за 15 хвилин він опублікував новий пост. У ньому вже йдеться про те, що для ліквідації наслідків детонації вибухонебезпечних об'єктів на території Липецького муніципального округу вводиться режим НС.

Для забезпечення безпеки мешканців влада прийняла рішення провести евакуацію населених пунктів Копцеви хутора, Федорівка, Яківлівка та Тинківка.

"Готуються пункти тимчасового розміщення та транспорт. Жителям зазначених населених пунктів необхідно дотримуватися вказівок представників екстрених служб", — заявив губернатор.

Липецьку область атакували дрони — влада оголосила евакуацію населених пунктів близьких до аеродрому - фото 1

Крім того, у Липецьку та Липецькому зупинено рух пасажирського транспорту. Його відновлять після скасування червоного рівня небезпеки.

"Мешканцям слід залишатися вдома або в безпечному місці до скасування загрози атаки безпілотників. Підприємствам та організаціям слід не залучати співробітників до роботи до скасування червоного рівня без екстреної необхідності", — додав Артамонов.

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