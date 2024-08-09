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Россияне сбросили взрывчатку с дронов на Херсонщине — трое раненых

9 августа 2024 21:36
Евгения Брюховецкая - редактор
В Херсонской громаде 9 августа были ранены три человека
Последствия атаки. Фото: Нацполиция
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские войска в пятницу, 9 августа, обстреляли Херсонскую громаду. В результате атаки были ранены трое гражданских граждан.

Об этом сообщил глава МВА Роман Мрочко в Telegram.

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"На данный момент в Херсонской городской территориальной громаде в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск ранены три человека — женщины 29 и 77 лет и 26-летний мужчина", — говорится в сообщении.

По словам Мрочко, последнего с минно-взрывной и черепно-мозговой травмой, контузией и ранением лицо доставили в больницу в Антоновке менее часа назад.

"Все трое получили повреждения из-за сбросов врагом взрывчатки с дронов", — уточнил он.

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Скриншот поста Мрочко

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