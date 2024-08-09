Россияне обстреляли Никополь 9 августа - ранен полуторагодовалый ребенок

Последствия атаки. Фото: Днепропетровская ОВА

Российские войска в пятницу, 9 августа, обстреляли дроном-камикадзе Никополь Днепропетровской области. В результате попадания был ранен ребенок.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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"В Никополе из-за попадания дрона-камикадзе пострадал ребенок",— говорится в сообщении.

По словам Лысака, полуторагодовалый мальчик был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Также среди раненых 21-летняя женщина — она будет лечиться амбулаторно.

Кроме того, из-за российского удара дроном повреждена пятиэтажка.