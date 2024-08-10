ЗСУ зайшли в село Пороз Бєлгородської області — в мережі показали відео

В мережі з'явилося відео, де бійці ЗСУ зайшли в Бєлгородську область — що відомо
В мережі публікують відео, на якому група бійців 252 батальйону територіальної оборони зайшла в село Пороз Бєлгородської області Росії. Населений пункт знаходиться за 2,5 км від українського кордону.
Кадри військовослужбовців показали в соцмережах у суботу, 10 серпня.
ЗСУ могли зайти в Бєлгородську область
Дата зйомки відео невідома. Сам населений пункт розташовується в західній частині Бєлгородської області прямо біля кордону з Україною.
Наразі Генштаб ЗСУ чи Міністерство оборони України не надавало коментарів з приводу цієї події. Відсутня реакція й з боку Росії.
Де розташоване село Пороз
Зауважимо, що село Пороз входить до Грайворонського міського округу Бєлгородської області Росії. Населений пункт розташовано за 2,5 км від Сумської області України, яка межує з селом. Станом на 2010 рік, кількість місцевого населення у Порозі становила 315 осіб, відтоді вона постійно знижувалася.
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