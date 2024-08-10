ГУР атакувало дроном Magura російський корабель Тунець — що відомо

Катер російської берегової охорони "Тунець". Фото: росЗМІ

Головне управління розвідки Міноборони України атакувало морським дроном Magura російський катер КС-701 "Тунець". Корабель було атаковано на рейді поблизу селища Чорноморське у тимчасово окупованому Криму.

Про це інформує пресслужба силового відомства у суботу, 10 серпня.

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За словами розвідників, катер був атакований в ніч з 8 на 9 серпня бійцями спецпідрозділу Group 13 за допомогою ударного морського дрона Magura V5. Судячи з опублікованих кадрів, судно перебувало, найімовірніше, на зовнішньому рейді поблизу причалу.



Також там додали, що внаслідок операції пошкоджень також зазнали ще три плавзасоби загарбників. Їхній тип наразі встановлюється.

КС-701 "Тунець" — що відомо

Катер КС-701 "Тунець" на випробовуваннях. Джерело: росЗМІ

Зазначимо, що "Тунця" виробляє Костромський судномеханічний завод. Це дизельний катер з алюмінієвим корпусом, який російські силовики використовують для берегової охорони та логістики. Ціна катера становить до семи мільйонів рублів (3,3 млн грн).

Росіяни втратили загалом чотири судна такого типу: згідно з інформацією від ГУР, два катери розвідники знищили, а ще два вивели з ладу цьогоріч у травні.