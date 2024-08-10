ГУР атаковало дроном Magura русский корабль Тунец — что известно

Катер российской береговой охраны "Тунец". Фото: росСМИ

Главное управление разведки Минобороны Украины атаковало морским дроном Magura российский катер КС-701 "Тунец". Корабль был атакован на рейде у поселка Черноморское во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства в субботу, 10 августа.

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По словам разведчиков, катер был атакован в ночь с 8 на 9 августа бойцами спецподразделения Group 13 с помощью ударного морского дрона Magura V5. Судя по опубликованным кадрам, судно находилось, вероятнее всего, на внешнем рейде у причала.



Также там добавили, что в результате операции повреждения также получили еще три плавсредства захватчиков. Их тип устанавливается.

КС-701 "Тунец" — что известно

Катер КС-701 "Тунец" на испытаниях. Источник: росСМИ

Отметим, что "Тунец" производит Костромский судомеханический завод. Это дизельный катер с алюминиевым корпусом, используемый русскими силовиками для береговой охраны и логистики. Цена катера составляет до семи миллионов рублей (3,3 млн. грн).

Россияне потеряли в общей сложности четыре судна такого типа: согласно информации от ГУР, два катера разведчики уничтожили, а еще два вывели из строя в мае этого года.