ВСУ зашли в село Пороз Белгородской области — в сети показали видео

Военнослужащие 252 батальона ТРО в селе Пороз. Фото: скриншот

В сети публикуют видео, на котором группа бойцов 252-го батальона территориальной обороны зашла в село Пороз Белгородской области России. Населенный пункт находится в 2,5 км от украинской границы.

Кадры военнослужащих показали в соцсетях в субботу, 10 августа.

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Дата съемки видео неизвестна. Сам населенный пункт находится в западной части Белгородской области прямо у границы с Украиной.

Генштаб ВСУ или Министерство обороны Украины не давало комментариев по поводу этого события. Отсутствует реакция и со стороны России.

Где расположена деревня Пороз

Расположение до села Пороз от границы с Украиной

Заметим, что село Пороз входит в Грайворонский городской округ Белгородской области России. Населенный пункт расположен в 2,5 км от Сумской области Украины, которая граничит с селом. По состоянию на 2010 год, количество местного населения в Порозе составляло 315 человек, с тех пор оно постоянно снижалось.