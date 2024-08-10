ВСУ зашли в село Пороз Белгородской области — в сети показали видео

В сети появилось видео, где бойцы ВСУ зашли в Белгородскую область — что известно
В сети публикуют видео, на котором группа бойцов 252-го батальона территориальной обороны зашла в село Пороз Белгородской области России. Населенный пункт находится в 2,5 км от украинской границы.
Кадры военнослужащих показали в соцсетях в субботу, 10 августа.
ВСУ могли зайти в Белгородскую область
Дата съемки видео неизвестна. Сам населенный пункт находится в западной части Белгородской области прямо у границы с Украиной.
Генштаб ВСУ или Министерство обороны Украины не давало комментариев по поводу этого события. Отсутствует реакция и со стороны России.
Где расположена деревня Пороз
Заметим, что село Пороз входит в Грайворонский городской округ Белгородской области России. Населенный пункт расположен в 2,5 км от Сумской области Украины, которая граничит с селом. По состоянию на 2010 год, количество местного населения в Порозе составляло 315 человек, с тех пор оно постоянно снижалось.
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