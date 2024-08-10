Россияне атаковали объект критической инфраструктуры в Краматорске

Россия ударила по объекту критической инфраструктуры в Донецкой области
10 августа 2024 10:55
Последствия российского удара по Краматорску. Фото: Telegram Вадима Филашкина
Российская армия в субботу, 10 августа, атаковала Краматорск Донецкой области. Из-за попадания в объект критической инфраструктуры есть погибшие и пострадавшие.
Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
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По его словам, сегодня утром враг попал ракетой по объекту городской критической инфраструктуры. В результате удара один работник погиб, еще несколько получили ранения.
Постройки объекта, как добавил Филашкин, были серьезно повреждены. В настоящее время устанавливаются объемы повреждений.
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