ВСУ ликвидировали штурмовую группу оккупантов на фронте

Российские штурмовики. Фото: скриншот с видео

Украинские защитники продолжают ликвидацию российских захватчиков на нашей территории. Так, воины уничтожили целую штурмовую группу оккупантов.

Соответствующее видео обнародовал Генштаб ВСУ в Telegram в субботу, 10 августа.

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Уничтожение штурмовой группы оккупантов

В Генштабе рассказали, что украинские артиллеристы и пилоты ударных дронов поочередно ликвидировали штурмовую группу оккупантов.

На видео видно, как с помощью дронов защитники сбрасывали взрывчатку на вражеских военных и наводили артиллерию.