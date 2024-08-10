ВСУ ликвидировали штурмовую группу оккупантов на фронте

Защитники ликвидировали штурмовую группу оккупантов — Генштаб опубликовал видео
10 августа 2024 19:48
Российские штурмовики. Фото: скриншот с видео
Украинские защитники продолжают ликвидацию российских захватчиков на нашей территории. Так, воины уничтожили целую штурмовую группу оккупантов.
Соответствующее видео обнародовал Генштаб ВСУ в Telegram в субботу, 10 августа.
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В Генштабе рассказали, что украинские артиллеристы и пилоты ударных дронов поочередно ликвидировали штурмовую группу оккупантов.
На видео видно, как с помощью дронов защитники сбрасывали взрывчатку на вражеских военных и наводили артиллерию.
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