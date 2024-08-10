Российские потери за 10 августа — данные от Генштаба ВСУ

Главком ВСУ Александр Сырский. Иллюстративное фото: Офис президента Украины

Вооруженные силы Украины продолжают наносить сокрушительные удары российской армии . Недавно враг потерял более тысячи бойцов убитыми и зенитно-ракетный комплекс.

Об этом свидетельствует информация от Генштаба ВСУ в субботу, 10 августа.

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Потери русской армии 10 августа

Как стало известно, по состоянию на субботу, 10 августа, потери российской армии в Украине составили:

личного состава — около 589700 (+1160) человек убитыми;

танков — 8441 (+7) единиц;

боевых бронированных машин — 16350 (+9) единиц;

артиллерийских систем — 16605 (+69) единиц;

РСЗО — 1143 (+1) единиц;

средства ПВО — 918 (+2) единиц;

самолетов — 366 (+0) единиц;

вертолетов — 327 (+0) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 13372 (+47);

крылатые ракеты — 2425 (+1);

корабли /катера — 28 (+0) единиц;

подводные лодки — 1 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн — 22453 (+82) единиц,

специальная техника / special equipment — 2789 (+20) единиц.