Российские потери за 10 августа — данные от Генштаба ВСУ

ВСУ уничтожили более тысячи окупантов и враждебный ЗРК — в Генштабе назвали новые потери России
10 августа 2024 08:46
Главком ВСУ Александр Сырский. Иллюстративное фото: Офис президента Украины
Вооруженные силы Украины продолжают наносить сокрушительные удары российской армии . Недавно враг потерял более тысячи бойцов убитыми и зенитно-ракетный комплекс.
Об этом свидетельствует информация от Генштаба ВСУ в субботу, 10 августа.
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Потери русской армии 10 августа
Как стало известно, по состоянию на субботу, 10 августа, потери российской армии в Украине составили:
- личного состава — около 589700 (+1160) человек убитыми;
- танков — 8441 (+7) единиц;
- боевых бронированных машин — 16350 (+9) единиц;
- артиллерийских систем — 16605 (+69) единиц;
- РСЗО — 1143 (+1) единиц;
- средства ПВО — 918 (+2) единиц;
- самолетов — 366 (+0) единиц;
- вертолетов — 327 (+0) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 13372 (+47);
- крылатые ракеты — 2425 (+1);
- корабли /катера — 28 (+0) единиц;
- подводные лодки — 1 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн — 22453 (+82) единиц,
- специальная техника / special equipment — 2789 (+20) единиц.
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